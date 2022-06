A Giorgio Amitrano l’Ordine del Sol Levante | cerimonia nella residenza dell’ambasciatore del Giappone

(Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi, venerdi’ 3 giugno, presso ladel, Oe Hiroshi, si e’ tenuta laper il conferimento dell’onorificenza “Ordine del Sol, Raggi in oro con nastro” a, professore ordinario dell’Universita’ degli Studi di Napoli “L’Orientale”, assegnata per i meriti acquisitipromozione dell’interscambio accademico e nel rafforzamento delle relazioni trae Italia. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato.stessa occasione e’ stato conferito a Oue Junichi, professore associato del medesimo ateneo, il riconoscimento del ministro degli Affari esteri deltributato per i meriti acquisiti...

Vita in vendita è uno straordinario inedito di Yukio Mishima che arriva in Italia grazie a Feltrinelli, nell'avvincente e ritmata traduzione di Giorgio Amitrano (una garanzia per i lettori nippofili, che firma anche la postfazione del libro, pagg. 256, euro 18). Assolutamente fuori dai canoni della produzione mishimiana, la sua storia ...