A Clairefontaine sfila la Nazionale francese di calcio

(Di venerdì 3 giugno 2022) Per la Francia calcistica, il 1998 è stato l’anno Zero: il momento in cui la multiculturalità del Paese si è riflessa sulladei Bleus, una squadra dal talento spaziale – formata da giocatori con origini algerine, senegalesi, armene, argentine, caraibiche – che non fallì l’appuntamento con la storia, vincere il primo Mondiale in casa propria. Fu una marcia trionfale, culminata con la vittoria netta in finale contro il Brasile, con la doppietta di Zinedine Zidane come perfetto contraltare al misterioso malessere di Ronaldo. Da allora, la Francia ha messo da parte ogni timore reverenziale, diventando una tra le candidate fisse alla vittoria nei grandi tornei e riuscendo, come in una perfetta catena di montaggio, a costruire anno dopo anno, decennio dopo decennio, squadre fortissime e deliziose. Dopo aver vinto il Mondiale quattro anni fa, in Qatar la ...