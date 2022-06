640 euro al mese: ecco quanto costa mantenere un figlio in Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Il calcolo è di BankItalia e non si discosta da altre statistiche. La maggior parte delle spese sono essenziali: dall'alimentazione all'istruzione. Gli aiuti? Non ancora abbastanza Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 giugno 2022) Il calcolo è di Banke non si disda altre statistiche. La maggior parte delle spese sono essenziali: dall'alimentazione all'istruzione. Gli aiuti? Non ancora abbastanza

Advertising

RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: secondo Bankitalia, crescere un figlio costa in media 640 euro al mese a una famiglia - fisco24_info : Ogni figlio 'costa' a famiglia 640 euro al mese: (Adnkronos) - Analisi di Bankitalia - GFrancoManfredi : RT @CostaLombardy: 640 euro al mese il costo di un figlio: le stime di @bancaditalia #oggi su @Corriere @dariodivico: 'Ma la via economica… - CostaLombardy : 640 euro al mese il costo di un figlio: le stime di @bancaditalia #oggi su @Corriere @dariodivico: 'Ma la via econo… - infoitinterno : Mantenere un figlio in Italia? Negli ultimi anni «è costato circa 640 euro al mese»: il rapporto di Bankitalia -