151 Miglia – Trofeo Cetilar | 204 vele colorano le acque di Livorno

(Di venerdì 3 giugno 2022) Partita ieri, 2 giugno, alle ore 14.00 la 13esima edizione della 151di. Uno degli appuntamenti più seguiti e amati della vela d’altura del mediterraneo, che vede coinvolte addirittura 204 barche delle 263 inizialmente iscritte. Lo scenario è stato dei più emozionanti, con il mare trae Marina di Pisa che si è tinto con i colori delle. La regata è una tappa del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela, delArcipelago Toscano e dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge. Il percorso della 151Un vento, alla partenza, molto leggero che si attestava sui 6 nodi, con una flotta divisa in gruppi per gestire al meglio tre partenze separate: si sono mossi prima i Maxi, poi gli ...

Advertising

farevelanet : 151 Miglia Trofeo Cetilar: partiti in 204, Arca SGR verso i line honour - PressMareItalia : Uno spettacolo maestoso, la partenza della 13ma edizione della #151Miglia-#TrofeoCetilar - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: LO START DELLA 151 MIGLIA-TROFEO CETILAR - VelaVeneta : Oltre 200 barche per lo start della 151 Miglia - GiornaleLORA : Lo start della 151 Miglia-Trofeo Cetilar -

Punta Ala - Uno spettacolo maestoso, la partenza della XIII edizione della- Trofeo Cetilar: ben 204 le barche, sulle 263 inizialmente iscritte, che alle 14 di giovedì pomeriggio, al largo di Livorno, hanno dato vita a uno degli appuntamenti più importanti e amati ...Uno spettacolo maestoso, la partenza della 13ma edizione della- Trofeo Cetilar: ben 204 le barche, sulle 263 inizialmente iscritte, che ...Uno spettacolo, la partenza della 13ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar: ben 204 le barche, sulle 263 inizialmente iscritte, che alle due di oggi pomeriggio, al largo di Livorno, hanno dato vi ...Oltre 200 barche in acqua oggi a Livorno, in condizioni di vento leggero, per la partenza della regata d’altura più importante di tutto il Mediterraneo ...