Zingaretti: “Viva il 2 giugno, festa della Repubblica italiana” (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – “Viva il 2 giugno, festa della Repubblica italiana. Prepariamoci ad un futuro più giusto ed equo. Questo l’obiettivo che ci siamo posti in questi anni e che raggiungeremo anche grazie ai fondi del Pnrr dedicati alla sanità laziale. Le gare per la nuova sanità regionale sono già partite e 2 miliardi di investimenti nella sanità pubblica sono già finanziati”. Lo afferma su Telegram il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “In questi anni – aggiunge – abbiamo avviato la realizzazione di 5 nuovi ospedali pubblici (Golfo, Latina, Tiburtina, Rieti, Acquapendente). Sono 673 milioni, invece, gli investimenti ottenuti con la missione 6 del Pnrr sulla sanità pubblica territoriale che produrranno 1000 nuovi posti pubblici negli ospedali di comunità. Aumenteranno di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – “il 2. Prepariamoci ad un futuro più giusto ed equo. Questo l’obiettivo che ci siamo posti in questi anni e che raggiungeremo anche grazie ai fondi del Pnrr dedicati alla sanità laziale. Le gare per la nuova sanità regionale sono già partite e 2 miliardi di investimenti nella sanità pubblica sono già finanziati”. Lo afferma su Telegram il governatore del Lazio, Nicola. “In questi anni – aggiunge – abbiamo avviato la realizzazione di 5 nuovi ospedali pubblici (Golfo, Latina, Tiburtina, Rieti, Acquapendente). Sono 673 milioni, invece, gli investimenti ottenuti con la missione 6 del Pnrr sulla sanità pubblica territoriale che produrranno 1000 nuovi posti pubblici negli ospedali di comunità. Aumenteranno di ...

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'Viva il 2 giugno, festa della Repubblica italiana' - MuttlyAlfii : @nzingaretti Zingaretti, manca 'viva le Forze Armate'. L'unica punta d'eccellenza di questo Paese. E fosse per voi,… - doctorgis84 : @MariaAl28960990 @PTSinistra Ah ce lo siamo sognati il Governo Conte-Renzi-Zingaretti? Strano... mi ricordo di Ital… - luigifr72180760 : RT @mariamacina: REDDITO DI CITTADINANZA, ABOLIRLO PER CAMBIARE SISTEMA SI PUO’ FARE. Conte e Zingaretti, messi nell’angolo da un corso pol… - mariamacina : REDDITO DI CITTADINANZA, ABOLIRLO PER CAMBIARE SISTEMA SI PUO’ FARE. Conte e Zingaretti, messi nell’angolo da un co… -