Zelensky | “Russia controlla 20% territorio” La Ue vara nuove sanzioni | Kirill si salva

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. L… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - rulajebreal : Il vice presidente della Duma, Morozov suggerisce in tv che la Russia cominci a rapire leader stranieri. Quelli ch… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. Lo ha a… - ale_poggia : RT @RiccardoDeias: Gian Micalessin dal Donbass: 'Qui i russi sono visti come liberatori'. #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Kiev #Quarta… -

2 giugno: dopo due anni torna la sfilata ai Fori Giubileo di platino per Elisabetta II che guarda al futuroha sotto controllo 20% territorio ucraino Deep vince al processo: risarcimento da 10 mln - 2 giugno: dopo due anni torna la sfilata ai Fori Giubileo di platino per Elisabetta II che ...E slittano ancora le sanzioni europee contro ladopo l'opposizione dell'Ungheria a includere il patriarca ortodosso Kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni. Manca, dunque, il sigillo ...A Ukrainian helicopter pilot has given a detailed account of a daring mission to fly deep into Russian-held territory and rescue some of the injured ...Moscow mounted up new successes Thursday, with British officials saying Russia now controls most of the key hub city of Severodonetsk and Ukrainian President Volodymyr Zelensky saying Russia now ...