Zelensky: «La Russia controlla il 20% dell’Ucraina. Il Donbass è quasi tutto distrutto» (Di giovedì 2 giugno 2022) «Attualmente la Russia controlla il 20% dell’Ucraina». A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un discorso in collegamento video al Parlamento lussemburghese pubblicato sul suo profilo Telegram. Citato dall’agenzia di stampa Unian, Zelensky ha aggiunto che «2.603 insediamenti devono essere liberati dalle forze russe». Il presidente ha spiegato che dalla primavera del 2014 al 24 febbraio 2022, sono stati uccisi più di 14 mila ucraini, «più di 1,5 milioni di persone sono diventate sfollati con il controllo di 43 mila km quadrati dell’Ucraina da parte dell’esercito russo». E ancora: «Le truppe russe sono entrate in 3.620 insediamenti in Ucraina, 117 sono già stati liberati, altri 2.603 sono da liberare. Ad oggi circa il 20% del nostro territorio, quasi ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) «Attualmente lail 20%». A dirlo è il presidente ucraino Volodymyrdurante un discorso in collegamento video al Parlamento lussemburghese pubblicato sul suo profilo Telegram. Citato dall’agenzia di stampa Unian,ha aggiunto che «2.603 insediamenti devono essere liberati dalle forze russe». Il presidente ha spiegato che dalla primavera del 2014 al 24 febbraio 2022, sono stati uccisi più di 14 mila ucraini, «più di 1,5 milioni di persone sono diventate sfollati con il controllo di 43 mila km quadratida parte dell’esercito russo». E ancora: «Le truppe russe sono entrate in 3.620 insediamenti in Ucraina, 117 sono già stati liberati, altri 2.603 sono da liberare. Ad oggi circa il 20% del nostro territorio,...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. L… - rulajebreal : Il vice presidente della Duma, Morozov suggerisce in tv che la Russia cominci a rapire leader stranieri. Quelli ch… - MediasetTgcom24 : Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue… - IlZebraapois : Zelensky:'Russia controlla il 20% del paese'. Sky tg24 Come è posdibile se hanno un esercito retrodatato e tutti g… - svasilander : RT @2021Reinvictus: Putin lamenta il mancato rispetto della promessa verbale #NATO di non espandersi ad est Dimentica però l'impegno scrit… -