Zaniolo, ecco la prima offerta del Milan: 25 milioni e Saelemakers (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Milan prepara l’assalto a Nicolò Zaniolo: pronti per i giallorossi 25 milioni e il cartellino di Saelemakers Come riporta La Gazzetta dello Sport Maldini e Massara hanno già provato a formulare un’offerta per Zaniolo. L’offerta dei rossoneri alla Roma prevede 25 milioni e il cartellino di Saelemaekers, proposta che per il momento non ha sbloccato la trattativa ma l’ha quantomeno avviata. I prossimi incontri tra i dirigenti e Cardinale permetteranno di definire meglio la portata degli investimenti sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilprepara l’assalto a Nicolò: pronti per i giallorossi 25e il cartellino diCome riporta La Gazzetta dello Sport Maldini e Massara hanno già provato a formulare un’per. L’dei rossoneri alla Roma prevede 25e il cartellino di Saelemaekers, proposta che per il momento non ha sbloccato la trattativa ma l’ha quantomeno avviata. I prossimi incontri tra i dirigenti e Cardinale permetteranno di definire meglio la portata degli investimenti sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

