WWE: Il cambio sede fa bene a Money in the Bank, si rischia il sold out (Di giovedì 2 giugno 2022) La WWE ha recentemente fatto la controversa mossa di cambiare la sede dell'imminente Premium Live Event Money in the Bank. Il piano originale prevedeva che lo spettacolo si tenesse all'Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada, ma in seguito alle scarse vendite di biglietti, la WWE ha deciso di spostare MITB alla MGM Grand Garden Arena. Nella sede originale erano stati venduti circa 17.000 biglietti, i quali avranno la possibilità di acquistare i posti nella nuova sede in prevendita, che è iniziata alla grande. Secondo WrestleTix, i fan si sono accaparrati quasi 10.000 posti. È stato notato che la WWE ha utilizzato un codice di prevendita molto comune, il che significa che molti di quei biglietti sono stati acquistati da persone che non hanno pagato il biglietto per lo show allo stadio ...

