Will Smith, Jada Pinkett Smith: "Spero che lui e Chris Rock si possano riconciliare" (Di giovedì 2 giugno 2022) Jada Pinkett Smith si augura una pronta riconciliazione tra il marito Will Smith e Chris Rock dopo i fatti della notte degli Oscar. Abbiamo assistito tutti allo schiaffo di Will Smith la notte degli Oscar, e ora la moglie Jada Pinkett Smith a commentato l'accaduto, dicendo di non volere altro che una riconciliazione tra lui e Chris Rock. Durante il suo talk shaw su Facebook Watch, l'attrice è tornata a parlare del momento più scioccante dell'ultima edizione degli Oscar, quando Will Smith ha schiaffeggiato Chris ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022)si augura una pronta riconciliazione tra il maritodopo i fatti della notte degli Oscar. Abbiamo assistito tutti allo schiaffo dila notte degli Oscar, e ora la mogliea commentato l'accaduto, dicendo di non volere altro che una riconciliazione tra lui e. Durante il suo talk shaw su Facebook Watch, l'attrice è tornata a parlare del momento più scioccante dell'ultima edizione degli Oscar, quandoha schiaffeggiato...

