Whatsapp si rivoluziona | i messaggi inviati potranno essere modificati senza doverli eliminare

Advertising

globalistIT : -

potrebbe implementare la funzione di modifica dei messaggi, senza doverli per forza eliminare e riscriverli da capo. Secondo alcune indiscrezioni, l'app di messaggistica sta sviluppando l'...Marshalla modalità dell'utente di interfacciarsi con l'azionamento e copre funzioni ...di schemi elettrici e configurazioni dell'azionamento in formato PDF via e - mail oo altre ...Rimane da definire quale sarà la finestra temporale entro la quale sarà possibile intervenire: la correzione, in sostanza, dovrebbe essere possibile solo entro un determinato lasso di tempo.Nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp: presto potranno essere modificati i messaggi dopo essere stati inviati ...