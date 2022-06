Volley, VNL femminile 2022: Tailandia sorprende la Serbia di Santarelli, bene la Bulgaria (Di giovedì 2 giugno 2022) La Tailandia continua a sorprendere nella Volleyball Nations League femminile 2022. Dopo la netta vittoria all’esordio contro la Bulgaria, ad Ankara la formazione tailandese batte 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12) la Serbia, oro mondiale e bronzo olimpico in carica. Primo stop in questa VNL dunque per le serbe allenate dall’italiano Daniele Santarelli (coach di Conegliano), a cui non sono bastati i 21 punti di Jovana Zelenovic. Le tailandesi, oltre ad una difesa super efficace, hanno potuto contare sui 32 punti di Pimpichaya Kokram e i 27 di Chatchu-On Moksri. Grande battaglia anche nella seconda sfida di giornata della pool di Ankara, in Turchia, dove la Bulgaria ha superato 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7) l’Olanda. Tra ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Lacontinua are nellaball Nations League. Dopo la netta vittoria all’esordio contro la, ad Ankara la formazione tailandese batte 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12) la, oro mondiale e bronzo olimpico in carica. Primo stop in questa VNL dunque per le serbe allenate dall’italiano Daniele(coach di Conegliano), a cui non sono bastati i 21 punti di Jovana Zelenovic. Le tailandesi, oltre ad una difesa super efficace, hanno potuto contare sui 32 punti di Pimpichaya Kokram e i 27 di Chatchu-On Moksri. Grande battaglia anche nella seconda sfida di giornata della pool di Ankara, in Turchia, dove laha superato 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7) l’Olanda. Tra ...

