Volley, Italia-Belgio in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Belgio, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Dopo aver perso all’esordio contro la Turchia di Giovanni Guidetti, le Campionesse d’Europa in carica proveranno a conquistare i primi punti contro la formazione belga. Le Yellow Tigers, dopo la sfida contro la Serbia, non partono battute e proveranno a sorprendere le azzurre di Davide Mazzanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 Italiane di giovedì 2 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Dopo aver perso all’esordio contro la Turchia di Giovanni Guidetti, le Campionesse d’Europa in carica proveranno a conquistare i primi punti contro la formazione belga. Le Yellow Tigers, dopo la sfida contro la Serbia, non partono battute e proveranno a sorprendere le azzurre di Davide Mazzanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00ne di giovedì 2 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

