Volley femminile, Nations League 2022: prima vittoria azzurra, superba Nwakalor e Belgio ko in quattro set (Di giovedì 2 giugno 2022) Arriva la prima vittoria della 'Giovine Italia' di Davide Mazzanti alla Nations League 2022 di pallavolo femminile. Le azzurre si sono scrollate di dosso il ko al debutto contro le padrone di casa della Turchia e si sono imposte per tre set a uno al cospetto di un Belgio più esperto (21-25, 25-19, 25-23, 25-20), ma che non è stato capace di arginare Sylvia Nwakalor, autrice di 30 punti spesso anche nei momenti decisivi. Mazzanti opta per il 'sestetto tipo' con Malinov, Nwakalor, Degradi, Perinelli, Bonifacio, Chirichella e De Gennaro, mentre dall'altra parte ci sono Van Gestel, Herbots, Lemmens, Martin, Van De Vyver, Van Avermat e Rampelberg. L'equilibrio dura fino al 7 pari, quando un muro di Lemmens su Degradi, un mani out di Martin

