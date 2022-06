Volley femminile, Mazzanti dopo Italia-Belgio: “Risultato ok, ma c’è tanta strada da fare” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa, nonostante buone letture tattiche; su questo aspetto dobbiamo lavorare nonostante il fitto calendario della Nations League. Oggi le ragazze hanno dato tanto e tutte hanno contribuito in un match non certo semplice. Chi è entrato ha fatto benissimo, come Mazzaro, Lubian e Gennari, con quest’ultima capace di dare un grande contributo offensivo anche se non al meglio fisicamente. Sono soddisfatto del Risultato che ci premia e muove la classifica, ma allo stesso tempo consapevole che sia ancora tanta la strada da fare. Domani affronteremo l’Olanda e non sarà semplice recuperare le energie mentali e fisiche in così poche ore”. Così Davide Mazzanti, commissario tecnico dell’Italia di Volley femminile, al termine ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Continuiamo a sbagliare qualcosa in difesa, nonostante buone letture tattiche; su questo aspetto dobbiamo lavorare nonostante il fitto calendario della Nations League. Oggi le ragazze hanno dato tanto e tutte hanno contribuito in un match non certo semplice. Chi è entrato ha fatto benissimo, come Mazzaro, Lubian e Gennari, con quest’ultima capace di dare un grande contributo offensivo anche se non al meglio fisicamente. Sono soddisfatto delche ci premia e muove la classifica, ma allo stesso tempo consapevole che sia ancoralada. Domani affronteremo l’Olanda e non sarà semplice recuperare le energie mentali e fisiche in così poche ore”. Così Davide, commissario tecnico dell’di, al termine ...

