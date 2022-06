Vladimir Putin ha il cancro: il Newsweek rilancia le voci sulla malattia dello Zar (Di giovedì 2 giugno 2022) Verità o guerra psicologica? Il presidente russo Vladimir Putin è stato sottoposto a cure lo scorso aprile per un cancro in fase avanzata. E' quanto hanno riferito al settimanale americano Newsweek ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Verità o guerra psicologica? Il presidente russoè stato sottoposto a cure lo scorso aprile per unin fase avanzata. E' quanto hanno riferito al settimanale americano...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un report dell'intelligence statunitense sostiene che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - annapuppy20 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citando l'in… - Vera3318 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. #ANSA -