Ripartono i viaggi nel tempo con le "Visite Guidate Teatralizzate", il teatro en plein air nello scenario suggestivo di Roma. Personaggi illustri, storie avvincenti e costumi preziosi. Novità estate 2022. Una versione 2.0 de "I Borgia: i protagonisti, i luoghi, le malefatte, gli amori" e "Il Medioevo di Roma". Dal 3 giugno 2022 ogni fine settimana. "Visite Guidate Teatralizzate": personaggi illustri, storie avvincenti e costumi preziosi Chi non ha mai sognato di viaggiare nel tempo, magari tornare indietro nel passato o scoprire come saremo in futuro? C'è chi ha dedicato la vita intera allo studio di una macchina in grado di attraversare le epoche. Per ora solo ...

