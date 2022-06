Violenze agli infermieri, 100mila in italia: “A Bergamo poche denunce, tanti insulti” (Di giovedì 2 giugno 2022) È allarme violenza sugli infermieri. In base a quanto emerso dalla ricerca CEASE-it, Violence against nurses in the work place (ossia Violenza contro gli infermieri sul posto di lavoro), il 32,3% di loro, pari a circa 130mila professionisti, nell’ultimo anno, ha subito maltrattamenti durante i turni di lavoro. Lo studio, che si è concluso nell’aprile 2021, è stato condotto da otto università italiane (con capofila l’Università di Genova), su iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Si tratta di numeri che, in molti casi, non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni – soprattutto quelle verbali – non vengono denunciate. Si configura così, con proporzioni vastissime, il fenomeno del ‘sommerso’. Ogni anno l’Inail registra 11mila casi di violenza ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) È allarme violenza sugli. In base a quanto emerso dalla ricerca CEASE-it, Violence against nurses in the work place (ossia Violenza contro glisul posto di lavoro), il 32,3% di loro, pari a circa 130mila professionisti, nell’ultimo anno, ha subito maltrattamenti durante i turni di lavoro. Lo studio, che si è concluso nell’aprile 2021, è stato condotto da otto universitàne (con capofila l’Università di Genova), su iniziativa della Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche (Fnopi). Si tratta di numeri che, in molti casi, non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni – soprattutto quelle verbali – non vengono denunciate. Si configura così, con proporzioni vastissime, il fenomeno del ‘sommerso’. Ogni anno l’Inail registra 11mila casi di violenza ...

Advertising

cettinanicotina : @simonleboh @rulajebreal @giammarcosicuro So benissimo da dove è partito tutto. Un tweet della Jebreal che abbinava… - Andrea2289a : @Cri_Giordano Non c’è motivo di credere che agendo altro modo le cose possano migliorare anche sulla base del dato… - soniap1975 : RT @unoscribacchino: “Shireen (la giornalista uccisa Abu Akleh) è una puttana”, “Maometto è morto”, “Morte agli arabi”… Alcuni slogan scan… - lucostalb : RT @unoscribacchino: “Shireen (la giornalista uccisa Abu Akleh) è una puttana”, “Maometto è morto”, “Morte agli arabi”… Alcuni slogan scan… - MlNlM0Nl_ : @PaciollaCarmel2 mi vai a mettere il metodo Duluth che manco conoscevo (me lo sono dovuta andare a cercare e manco… -