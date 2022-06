VIDEO Trevisan-Gauff 0-2, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. L’azzurra lotta, ma l’americana domina (Di giovedì 2 giugno 2022) Con un’avversaria così c’era davvero poco da fare. Si ferma nelle semifinali il cammino eccezionale di Martina Trevisan nel Roland Garros 2022: L’azzurra è stata sconfitta per 6-3 6-1 dalla statunitense Coco Gauff. La giovanissima americana ha dominato in lungo e in largo e la tennista del Bel Paese non è riuscita a tenere il ritmo da fondocampo della rivale. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights del match. VIDEO highlights Roland Garros 2022: Trevisan-Gauff 0-2 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Con un’avversaria così c’era davvero poco da fare. Si ferma nelle semifinali il cammino eccezionale di Martinanelè stata sconfitta per 6-3 6-1 dalla statunitense Coco. La giovanissima americana hato in lungo e in largo e la tennista del Bel Paese non è riuscita a tenere il ritmo da fondocampo della rivale. Andiamo a rivivere l’incontro con glidel match.0-2 Foto: Lapresse

