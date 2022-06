VIDEO – Kvaratskhelia protagonista anche con la Georgia: gol e assist da show (Di giovedì 2 giugno 2022) Khvicha Kvaratskhelia continua a mostrare il suo talento in giro per l’Europa. Il prossimo esterno sinistro offensivo del Napoli ha preso per mano la sua Georgia nel match contro Gibilterra valido per la prima gara del Girone C della UEFA Nations League. È entrata eh.Primo tempo da protagonista per Khvicha #Kvaratskhelia. Gol in lob e assist per il momentaneo 2-0.#GeorgiaGibilterra pic.twitter.com/58TpuRhe95— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 2, 2022 Kvaratskhelia: gol e assist con la Georgia Ancora gol e assist per Khvicha Kvaratskhelia. Questa volta il numero 7 della Georgia sfoggia le sue qualità con la maglia della Nazionale ma il risultato è molto simile a quello che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Khvichacontinua a mostrare il suo talento in giro per l’Europa. Il prossimo esterno sinistro offensivo del Napoli ha preso per mano la suanel match contro Gibilterra valido per la prima gara del Girone C della UEFA Nations League. È entrata eh.Primo tempo daper Khvicha #. Gol in lob eper il momentaneo 2-0.#Gibilterra pic.twitter.com/58TpuRhe95— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 2, 2022: gol econ laAncora gol eper Khvicha. Questa volta il numero 7 dellasfoggia le sue qualità con la maglia della Nazionale ma il risultato è molto simile a quello che ...

