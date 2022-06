VIDEO Italia-Argentina 0-3, Mancini: “Loro gol nati da nostri errori” (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Argentina, il c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, spiega gli errori degli azzurri Leggi su mediagol (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo la sconfitta per 3-0 contro l', il c.t. dell', Roberto, spiega glidegli azzurri

Advertising

tvdellosport : LE PAROLE DI DYBALA?? Le parole della Joya al termine della finalissima tra Italia ed Argentina?????????? ?? Paulo Dyba… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - pdnetwork : In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio… - santizf_ : RT @SantiCe_: Cuti Romero vs Italia. - Florian98168458 : RT @itsmeback_: La crisi economica colpisce duramente l'Italia. La polizia di Mario Draghi bastona a Roma i pescatori affamati che non sann… -