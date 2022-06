VIDEO | FUTURO KOULIBALY: nuova proposta per il rinnovo! (Di giovedì 2 giugno 2022) La situazione riguardante il rinnovo di Kalidou KOULIBALY diventa sempre più intrecciata con il passare dei giorni: tanti i dubbi e le perplessità, soprattutto da parte dei tifosi, sulla permanenza del centrale senegalese ex Genk. Da Calciomercato.it, intanto, arrivano notizie sulla situazione legata a colui che dovrebbe raccogliere l’eredità di Insigne e diventare il nuovo capitano azzurro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe formulato un’offerta ufficiale, recapitata un paio di settimane fa, a Kalidou KOULIBALY: si tratterebbe di una proposta arrivata direttamente dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Le cifre dovrebbero essere molto vicine ai 4 milioni di euro, che con bonus facilmente raggiungibili potrebbero diventare anche 4.5: il contratto potrebbe essere un biennale, più l’ultimo anno rimasto al ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) La situazione riguardante il rinnovo di Kalidoudiventa sempre più intrecciata con il passare dei giorni: tanti i dubbi e le perplessità, soprattutto da parte dei tifosi, sulla permanenza del centrale senegalese ex Genk. Da Calciomercato.it, intanto, arrivano notizie sulla situazione legata a colui che dovrebbe raccogliere l’eredità di Insigne e diventare il nuovo capitano azzurro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe formulato un’offerta ufficiale, recapitata un paio di settimane fa, a Kalidou: si tratterebbe di unaarrivata direttamente dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Le cifre dovrebbero essere molto vicine ai 4 milioni di euro, che con bonus facilmente raggiungibili potrebbero diventare anche 4.5: il contratto potrebbe essere un biennale, più l’ultimo anno rimasto al ...

