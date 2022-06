Via libera al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’Europa cede alla richiesta dell’Ungheria (Di giovedì 2 giugno 2022) Il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia è stato adottato questo pomeriggio dagli ambasciatori dei Ventisette presso l'Ue (Coreper), durante una riunione a Lussemburgo. Lo riferiscono fonti diplomatiche a Bruxelles, precisando che il Patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa è stato rimosso dalla lista delle persone sanzionate, come chiedeva l'Ungheria, che ieri aveva bloccato l'approvazione formale del pacchetto proprio per ottenere questo risultato. L'approvazione formale delle sanzioni avverrà mediante procedura scritta, che si concluderà domani mattina alle nove. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildilaè stato adottato questo pomeriggio dagli ambasciatori dei Ventisette presso l'Ue (Coreper), durante una riunione a Lussemburgo. Lo riferiscono fonti diplomatiche a Bruxelles, precisando che il Patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa è stato rimosso dlista delle persone sanzionate, come chiedeva l'Ungheria, che ieri aveva bloccato l'approvazione formale delproprio per ottenere questo risultato. L'approvazione formale delleavverrà mediante procedura scritta, che si concluderà domani mattina alle nove.

Advertising

fattoquotidiano : Lotta all’evasione con l’incrocio dei dati, l’obiettivo del Pnrr è appeso al sì del Garante privacy: 30 giorni per… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera al sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe che include l'embargo graduale al petrolio. #ANSA - M5S_Europa : Il via libera al piano di ripresa e resilienza della #Polonia è figlio di un'ipocrisia europea che a parole dice di… - Maria15112786 : scusaci, siamo una brutta specie A Ischia torna libera la tartaruga disabile: nuoterà con una pinna in meno… - Luigi96175951 : CALCIOMERCATOBremer, Maldini tenta il sorpasso all’Inter: via libera di Cardinale -