Vasco Rossi | sold out con 63mila spettatori per il concerto alla Visarno Arena di Firenze

Advertising

fattoquotidiano : Trento, aveva criticato la scelta dell’area destinata al concerto di Vasco Rossi: il dirigente provinciale rimosso… - sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - JensWoelk : RT @Trentin0: Espresse dubbi sulla sicurezza del concerto di Vasco Rossi, rimosso dal suo ruolo il dirigente della Polizia amministrativa i… - mino11986366 : Vasco Rossi - Non l'hai mica capito (Live Kom 011) - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Vado al massimo -

Tutta colpa del concerto diche il 20 maggio ha attirato alle porte della città 120mila fans e delle osservazioni critiche che il dipendente pubblico aveva redatto, non ritenendo l'area ...C'è Ligabue , c'è' Doris : 'E ci sono anche i Metallica . Abbiamo bisogno di ballare, di divertirci, di star bene. Io ho comprato i biglietti per i Cure ' Ascolta il podcast:Pienone anche a Firenze, con 63mila spettatori, per Vasco Rossi: dopo i 120.000 di Trento, gli 80.000 di Milano e gli 86.000 di Imola. Tutto esaurito, venerdì 3 giugno 2022, alla Visarno Arena ...«Firenze...aspettami». Lo "urla" Vasco Rossi in un post di Instagram. Infiamma così il web Blasco che è pronto ad accendere la Visarno Arena domani venerdì 3 giugno. Il Tour 2022 di Vasco Rossi è già ...