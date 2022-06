Valencia, Gattuso ha firmato il contratto con gli spagnoli: i dettagli (Di giovedì 2 giugno 2022) Gennaro Gattuso ha firmato il contratto che lo legherà al Valencia per la prossima stagione: i dettagli dell’accordo Gattuso e il Valencia insieme nella prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Napoli ha firmato nel pomeriggio il contratto con gli spagnoli. Manca solo l’ufficialità, ma può dirsi iniziata l’avventura di Gattuso al Valencia. Accordo trovato con un biennale a tre milioni a stagione più bonus legati al piazzamento in classifica in Europa o in caso di vittoria della Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Gennarohailche lo legherà alper la prossima stagione: idell’accordoe ilinsieme nella prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Napoli hanel pomeriggio ilcon gli. Manca solo l’ufficialità, ma può dirsi iniziata l’avventura dial. Accordo trovato con un biennale a tre milioni a stagione più bonus legati al piazzamento in classifica in Europa o in caso di vittoria della Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

