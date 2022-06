Usa, sparatoria in ospedale a Tulsa: almeno 4 morti (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di almeno 4 morti e di diversi feriti il bilancio della sparatoria avvenuta a Tulsa, in Oklahoma, nel campus del St. Francis Hospital. Intorno alle 17 di ieri, ore locali, un uomo è entrato nella struttura e ha aperto il fuoco. Il killer si è poi suicidato, secondo quanto riferiscono le autorità locali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ die di diversi feriti il bilancio dellaavvenuta a, in Oklahoma, nel campus del St. Francis Hospital. Intorno alle 17 di ieri, ore locali, un uomo è entrato nella struttura e ha aperto il fuoco. Il killer si è poi suicidato, secondo quanto riferiscono le autorità locali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Corriere : Sparatoria vicino a un ospedale a Tulsa, in Oklahoma: diversi feriti, morto l'aggressore - repubblica : Usa, sparatoria in un ospedale di Tulsa: diversi morti - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Usa, sparatoria in ospedale: uccide 4 persone, poi si suicida L'Obiettivo del Killer era un medico Sembra di assistere… - laperlaneranera : Usa, sparatoria in ospedale: uccide 4 persone, poi si suicida L'Obiettivo del Killer era un medico Sembra di assist… -