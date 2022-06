Usa, nuove sanzioni all'élite di Putin: Maria Zakharova e il gestore dei beni offshore dello Zar Sergei Roldugin (Di giovedì 2 giugno 2022) La Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni legate all'invasione russa dell'Ucraina, prendendo di mira funzionari del governo di Mosca e membri dell'élite vicina al presidente Vladimir Putin , così ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) La Casa Bianca ha annunciatolegate all'invasione russa dell'Ucraina, prendendo di mira funzionari del governo di Mosca e membri dell'vicina al presidente Vladimir, così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel distretto di Mariupol i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra in Ucraina 'non avrà vincitori': lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. 'L… - mariacarla1963 : RT @valy_s: Putin ha commentato per la prima volta la decisione degli #USA di inviare nuove armi in #Ucraina, come riporta Ria Novosti: 'L… - Corry08101961 : RT @valy_s: Putin ha commentato per la prima volta la decisione degli #USA di inviare nuove armi in #Ucraina, come riporta Ria Novosti: 'L… -