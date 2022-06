Usa e Uk inviano nuove armi a Kiev. Quali sono e perché preoccupano Putin (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato anche l’annuncio del presidente Zelensky: la Russia controlla oltre il 20 per cento del territorio ucraino. Dopo gli assedi di Severodonetsk e del Donbass, come riportato dall’agenzia Unian, gli insediamenti da liberare salgono a cifra 2600. Cifra mastodontica, considerando il fatto che la Russia può disporre di un numero ben più elevato di soldati, riserve e mezzi militari. I nuovi aiuti dell’Occidente Nonostante tutto, la situazione potrebbe sbloccarsi, a vantaggio di Kiev, grazie all’aiuto occidentale. In particolare, di Stati Uniti e Regno Unito. L’amministrazione Biden, infatti, ha predisposto l’invio all’Ucraina di “sistemi missilistici Himars per bersagliare obiettivi strategici”. Allo stesso tempo, Boris Johnson recapiterà al governo Zelensky “lanciarazzi M270 a lungo raggio”. C’è, però, un dato da non sottovalutare: le armi in ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivato anche l’annuncio del presidente Zelensky: la Russia controlla oltre il 20 per cento del territorio ucraino. Dopo gli assedi di Severodonetsk e del Donbass, come riportato dall’agenzia Unian, gli insediamenti da liberare salgono a cifra 2600. Cifra mastodontica, considerando il fatto che la Russia può disporre di un numero ben più elevato di soldati, riserve e mezzi militari. I nuovi aiuti dell’Occidente Nonostante tutto, la situazione potrebbe sbloccarsi, a vantaggio di, grazie all’aiuto occidentale. In particolare, di Stati Uniti e Regno Unito. L’amministrazione Biden, infatti, ha predisposto l’invio all’Ucraina di “sistemi missilistici Himars per bersagliare obiettivi strategici”. Allo stesso tempo, Boris Johnson recapiterà al governo Zelensky “lanciarazzi M270 a lungo raggio”. C’è, però, un dato da non sottovalutare: lein ...

