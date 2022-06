Uomini e Donne, presentazioni in famiglia per Soraia: le parole dei genitori di Luca (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono passate due settimane dalla scelta di Luca Salatino, che è andata in onda solo due giorni fa, e l’ex tronista di Uomini e Donne ha già deciso di fare sul serio con la fidanzata Soraia Allam Ceruti, presentandole la famiglia. E i genitori sono stati entusiasti di lei, proprio come lo erano stati al telefono subito dopo la tanto agognata scelta. Uomini e Donne, Soraia Ceruti: “È vero, io e Luca ci siamo lasciati” Qualche ora dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne, la corteggiatrice è tornata sui social e ha esordito così Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono passate due settimane dalla scelta diSalatino, che è andata in onda solo due giorni fa, e l’ex tronista diha già deciso di fare sul serio con la fidanzataAllam Ceruti, presentandole la. E isono stati entusiasti di lei, proprio come lo erano stati al telefono subito dopo la tanto agognata scelta.Ceruti: “È vero, io eci siamo lasciati” Qualche ora dopo la scelta avvenuta a, la corteggiatrice è tornata sui social e ha esordito così, ...

