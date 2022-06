Advertising

sportli26181512 : Under 21: tris al Lussemburgo, la Svezia aggancia l'Italia: Prosegue il programma delle qualificazioni agli Europei… - CanaleSassuolo : Italia Under 19, tris di convocati dal Sassuolo: Kumi, Pieragnolo e Zacchi con Nunziata - tuttofrosinone : UNDER 14, SUPER FROSINONE! TRIS AD UN BUON TRASTEVERE E ACCESSO ALLA SEMIFINALE - CorriereRomagna : Tennis, tris romagnolo ai regionali Under 10 - -

Calciomercato.com

... al 26 sblocca il risultato Aaronson quindi raddoppio di Weah al 32 e nella ripresasu rigore ...dal pomeriggio anche gli incontri validi per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei...Con 3 gol in 26 minuti la salvezza è realtà per gli orange dei Gemelli del Gol Gran partenza con Punzo e Marco Oronsaye a portare i loro sulgià nel primo tempo, nella ripresa c'è battaglia ma ... Under 21: tris al Lussemburgo, la Svezia aggancia l'Italia Carmine Nunziata, CT dell’Italia Under 19, ha diramato la lista dei 27 convocati per l’ultimo raduno prima del Campionato Europeo di categoria, in programma dal 18 giugno al 1° luglio in Slovacchia. I ...Un tris di gare in due giorni che assegnerà i posti in semifinale ... esordirà sul campo centrale del Centro Tecnico Federale di Chieti proprio contro Merano, che lo scorso anno in Under 19 lasciò a ...