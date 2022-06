Una Vita: attentato ad Acacias ecco chi perde la vita (Di giovedì 2 giugno 2022) Una vita, attentato ad Acacias: ecco chi perde la vita, da questo momento in poi niente sarà più come prima nella soap spagnola. La puntata del 2 giugno segnerà un nuovo punto di svolta per la soap spagnola di Canale 5, introducendo l’ultimo grande filone di trame che porterà alla conclusione definitiva. Natalia, spinta da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022) Unaadchila, da questo momento in poi niente sarà più come prima nella soap spagnola. La puntata del 2 giugno segnerà un nuovo punto di svolta per la soap spagnola di Canale 5, introducendo l’ultimo grande filone di trame che porterà alla conclusione definitiva. Natalia, spinta da L'articolo proviene da Leggilo.org.

