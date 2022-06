Una vita anticipazioni: che cosa nascondono David e Valeria la nuova coppia di Acacias 38? (Di giovedì 2 giugno 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Clamorosi colpi di scena con il salto temporale di 5 anni partendo proprio dalla puntata di domani, 3 giugno 2022. Ad Acacias 38 sono arrivati nuovi personaggi e alcuni amati protagonisti della soap di Canale 5 non ci sono più. Ad esempio Antonito è morto a causa della bomba messa da Soledad per ordine di Aurelio…E anche Carmen purtroppo non ce l’ha fatta. Questo ha cambiato tutto nella vita di Lolita e di Ramon. La donna infatti ha deciso di mandare a vivere in paese suo figlio mentre il Palacios senior, rimasto solo, è diventato intrattabile…5 anni dopo la bomba, ad Acacias 38 fanno ritorno anche Aurelio e Genoveva che a quanto pare sono una coppia. Tra loro non c’è nessun sentimento, è chiaro, si tratta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Siete pronti per scoprire chesuccederà nelle prossime puntate di Una? Clamorosi colpi di scena con il salto temporale di 5 anni partendo proprio dalla puntata di domani, 3 giugno 2022. Ad38 sono arrivati nuovi personaggi e alcuni amati protagonisti della soap di Canale 5 non ci sono più. Ad esempio Antonito è morto a causa della bomba messa da Soledad per ordine di Aurelio…E anche Carmen purtroppo non ce l’ha fatta. Questo ha cambiato tutto nelladi Lolita e di Ramon. La donna infatti ha deciso di mandare a vivere in paese suo figlio mentre il Palacios senior, rimasto solo, è diventato intrattabile…5 anni dopo la bomba, ad38 fanno ritorno anche Aurelio e Genoveva che a quanto pare sono una. Tra loro non c’è nessun sentimento, è chiaro, si tratta ...

Advertising

fanpage : Il #2giugno del 1946 12 milioni di donne votarono per la prima volta. Marisa Rodano oggi ha 101 anni ed è una delle… - elenabonetti : Ieri ho firmato il decreto per i nuovi 9 mln di euro per il reddito di libertà. Si tratta di un’erogazione mensile… - caritas_milano : Carlo #Smuraglia e stato un grande lavoratore a tutela della Costituzione e dei diritti delle detenute e detenuti.… - rbt_roby19 : RT @SoloAnto76: Serate così, giorni interi così, non attimi, non momenti ma una vita, intera. - tienimistanotte : QUINDI NELL’EP AVREMO LA CANZONE DEDICATA AI PROBLEMI DELLA VITA,LA CANZONE DEDICATA A SE STESSO,E UNA ALLA EX STOR… -