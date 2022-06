Una vita anticipazioni: 5 anni dopo ad Acacias 38 cambia tutto (Di giovedì 2 giugno 2022) Siamo al secondo salto temporale nel giro di pochi mesi. Oggi infatti il pubblico di Canale 5 assisterà a una puntata molto particolare di Una vita. Vi abbiamo già detto infatti, che vedremo nella puntata del 2 giugno l’attentato ad Acacias 38, con la bomba fabbricata da Soledad che cambierà il destino di molte persone. Una bomba che provocherà la morte di alcuni dei più amati protagonisti della soap spagnola. Ma non solo. Sempre nella puntata di Una vita in onda oggi, vedremo anche il nuovo salto temporale. Saranno infatti passati ben 5 anni dal giorno in cui il quartiere è stato sconvolto dall’esplosione della bomba. Chi è rimasto deve fare i conti con le perdite; poi ci sono i nuovi arrivati e il tempo ha cambiato anche la vita di molte delle persone che abbiamo imparato a conoscere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Siamo al secondo salto temporale nel giro di pochi mesi. Oggi infatti il pubblico di Canale 5 assisterà a una puntata molto particolare di Una. Vi abbiamo già detto infatti, che vedremo nella puntata del 2 giugno l’attentato ad38, con la bomba fabbricata da Soledad che cambierà il destino di molte persone. Una bomba che provocherà la morte di alcuni dei più amati protagonisti della soap spagnola. Ma non solo. Sempre nella puntata di Unain onda oggi, vedremo anche il nuovo salto temporale. Saranno infatti passati ben 5dal giorno in cui il quartiere è stato sconvolto dall’esplosione della bomba. Chi è rimasto deve fare i conti con le perdite; poi ci sono i nuovi arrivati e il tempo hato anche ladi molte delle persone che abbiamo imparato a conoscere ...

