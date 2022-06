Una Vita | anticipazioni 3 giugno | nuovi personaggi e un grande ritorno ad Acacias

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 2 giugno 2022) Una: cosa succederà nel terzultimo appuntamento con la telenovela spagnola? Siete pronti a scoprirlo? Ci saranno new entry e un inquietante! Una: Rosina riceve una notizia preoccupante Rosina viene a sapere che verranno a trovarla sua sorella Hortensia e sua nipote Azucena, che non vede da tempo, e va in agitazione perché non vorrebbe che scoprissero che lei e Liberto sono in una situazione di indigenza. Lolita in difficoltà con Ramòn e Gerardo con Felipe La tragedia di Antonito e Carmen ha fatto diventare astioso Ramòn, che non vuole essere compatito da nessuno. La situazione diventa sempre più ingestibile per Lolita. Felipe non se la passa meglio: ha in casa un infermiere che si occupa di lui, ...