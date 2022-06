Una Festa della Repubblica inclusiva, ecco la Costituzione Italiana tradotta in ucraino per i bambini in fuga dalla guerra (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutta l’accoglienza che c’è in un libriccino di poco più di 100 pagine. È la Costituzione Italiana, ma non una Costituzione Italiana ‘qualunque’. È tradotta in ucraino – una traduzione che fino ad oggi non c’era – e sta arrivando in dono nelle scuole di tutta Italia, tra i banchi dove in questi mesi sono stati accolti i bambini in fuga dalla guerra. L’iniziativa – che diventa ancora più importante in occasione della Festa della Repubblica – è firmata dall’Università di Pisa che ha voluto fortemente investire in un progetto che trasmette, con semplicità e immediatezza – così come il mondo dei bambini richiede -, due valori fondamentali: ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Tutta l’accoglienza che c’è in un libriccino di poco più di 100 pagine. È la, ma non una‘qualunque’. Èin– una traduzione che fino ad oggi non c’era – e sta arrivando in dono nelle scuole di tutta Italia, tra i banchi dove in questi mesi sono stati accolti iin. L’iniziativa – che diventa ancora più importante in occasione– è firmata dall’Università di Pisa che ha voluto fortemente investire in un progetto che trasmette, con semplicità e immediatezza – così come il mondo deirichiede -, due valori fondamentali: ...

