Un pregiudicato napoletano è stato ucciso mentre era agli arresti domiciliari

(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Omicidio nel: un uomo di 38 anni,per rapina, èfreddato in un'abitazione al pian terreno di Afragola, in via Caracciolo, all'altezza del civico 50. I carabinieri sono stati chiamati alle 23.30 di mercoledì e hanno trovato Raffaele Balsamo ormai senza vita, con una ferita d'arma da fuoco al torace e una al braccio destro. La salma è stata sequestrata e trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l'autopsia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'abitazione è sotto sequestro. I militari dell'Arma, dopo i rilievi, in questi minuti hanno ascoltato persone vicine alla vittima e acquisito le immagini delle telecamere presenti nella zona. Afragola negli ultimi mesi è un territorio in cui le fibrillazioni della malavita ...

