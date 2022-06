Un Posto al Sole, protagonista torna dopo tre anni: l’annuncio ufficiale (Di giovedì 2 giugno 2022) In un’intervista rilasciata pochi giorni fa, l’attrice ha dato la conferma ufficiale riguardo al suo ritorno in Un Posto al Sole E’ uno dei volti storici della soap opera partenopea, ma aveva lasciato la serie per motivi familiari. Per chi segue Un Posto al Sole sa che si tratta di un evento normale. Con una serie che dura da circa 20 anni, i via vai sono piuttosto frequenti. Un Posto al Sole (screenshot)Con via vai non si intende, assolutamente, l’addio definitivo dalla serie. Molti volti storici della serie sono soliti prendersi qualche pausa, per dedicarsi ad altri progetti o stare di più con la famiglia. E’ proprio il caso di Valentina Pace, colei che farà ritorno nel mono di Un Posto al Sole. Un ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 giugno 2022) In un’intervista rilasciata pochi giorni fa, l’attrice ha dato la confermariguardo al suo ritorno in UnalE’ uno dei volti storici della soap opera partenopea, ma aveva lasciato la serie per motivi familiari. Per chi segue Unalsa che si tratta di un evento normale. Con una serie che dura da circa 20, i via vai sono piuttosto frequenti. Unal(screenshot)Con via vai non si intende, assolutamente, l’addio definitivo dalla serie. Molti volti storici della serie sono soliti prendersi qualche pausa, per dedicarsi ad altri progetti o stare di più con la famiglia. E’ proprio il caso di Valentina Pace, colei che farà ritorno nel mono di Unal. Un ...

