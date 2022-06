Un posto al sole, clamoroso ritorno: è uno dei personaggi più amati (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan di Un posto al sole sono pronti per riaccogliere a braccia aperte uno dei personaggi storici e più amati dello spettacolo. La conferma è arrivata dall’attrice: ecco di chi si tratta. In oltre venticinque anni in cui è andata in onda la soap opera italiana, il pubblico si è trovato davanti tanti personaggi Leggi su youmovies (Di giovedì 2 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan di Unalsono pronti per riaccogliere a braccia aperte uno deistorici e piùdello spettacolo. La conferma è arrivata dall’attrice: ecco di chi si tratta. In oltre venticinque anni in cui è andata in onda la soap opera italiana, il pubblico si è trovato davanti tanti

Advertising

zampinik : @Il__Boccia Altro che un posto al sole agahhaha - Regy03513183 : RT @iamheyriccardo: Step 1) Impara una skill profittevole (Marketing) Step 2) Costruisci un Online Business sopra (e-commerce) Step 3) Tr… - zazoomblog : Un Posto Al Sole anticipazioni: Raffaele braccato dalla mafia momento durissimo per lui - #Posto #anticipazioni:… - viperviola_ : Io sono stata al mare, ho fatto il bagno, ho preso il sole… e niente la mia testa oggi ha posto solo per cose belle ?????????? #jeru - Gianbilico : Ero sull'autobus, c'era Pete Townshende e Mick Jagger e nessuno si è alzato per farli sedere, poi è salita Emily Bl… -