Un posto al sole | Bianca come va la nuova fase?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Bianca affronterà per la prima volta gli alti e bassi della prima cotta. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Bianca per la prima volta scoprirà nuovi sentimenti e dovrà far fronte a questi alti e bassi. La bambina si è innamorata di un suo amichetto di classe e per lei questi sentimenti sono del tutto nuovi. Intanto, Lello Valsano e i restanti componenti del clan Argento scampati alla retata, decidono di agire per riconquistare il quartiere. Infine, Rossella ancora una volta dovrà fare i conti i ospedale con un paziente molto complicato. Raffaele e Giuditta provano a riavvicinarsi.

