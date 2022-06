(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Undi 60 anni,e con precedenti penali, èportato presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino in attesa dell'espulsione. L'uomo, al quale èpiù volte negato il permesso di soggiorno perla sua pericolosità sociale e contro il quale sono stati emessi diversi provvedimenti di espulsione sia del prefetto di Milano che di quello di Pavia, ha maltrattato laper vent'anni con vessazioni fisiche e morali. L'uomo avrebbe in diverse occasioni afferrato con forza lae minacciato: "se non fai quello che voglio ti ammazzo". L'ha costretta con la forza a subire rapporti sessuali, fatti per i quali ècondannato a 5 anni e 4 mesi di carcere.

AGI - Agenzia Italia

Un marocchino irregolare che violentava la moglie è stato espulso dall'Italia AGI - Un marocchino di 60 anni, irregolare e con precedenti penali, è stato portato presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino in attesa dell'espulsione dall'Italia. L'uomo, al quale è stato più volte negato il permesso di soggiorno per la sua pericolosità sociale e contro il quale sono stati emessi diversi provvedimenti di espulsione sia del prefetto di Milano che di quello di Pavia, ha maltrattato la moglie per vent'anni con vessazioni fisiche e morali.