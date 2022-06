Ultime Notizie – Ucraina | Gb fornirà lanciamissili M270 a lungo raggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 giugno 2022) La Gran Bretagna invierà insistemi missilisticiper difendersi dalla Russia. Lo ha confermato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace. Si tratta di lanciatori in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri (49,7 miglia) di distanza, in grado di offrire “un significativo aumento delle capacità per le forze ucraine”. La mossa è “strettamente coordinata” con la decisione degli Stati di fornire a Kiev il suo sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Il governo britannico ha anche affermato che l’esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l’efficienza. “Il Regno Unito sostiene l’e ha assunto un ruolo di primo piano nel fornire alle sue truppe le armi necessarie per difendere il ...