Ultime Notizie – Slittano nuove sanzioni Ue Russia | “Guerra si può allargare”

(Di giovedì 2 giugno 2022)ancora leUe alla. La riunione degli ambasciatori Ue a Bruxelles (Coreper) si è conclusa senza il via libera al sesto pacchetto diper l’opposizione dell’Ungheria, come riferito da fonti diplomatiche. Budapest si oppone all’inserimento del patriarca russo ortodosso Kirill nella lista. Ora il Coreper verrà riconvocato non appena la Presidenza francese lo riterrà opportuno. Joe Biden nel frattempo ha ufficializzato un “nuovo significativo pacchetto di assistenza per fornire aiuti militari cruciali e tempestivi alle forze armate ucraine”. In una nota, il presidente Usa afferma che “gli Stati Uniti forniranno più armi” che l’Ucraina potrà usare per “respingere in modo efficace gli attacchi russi”. “Questo nuovo pacchetto – afferma – li armerà con ...

Advertising

sole24ore : ?? Gli #StatiUniti «al momento non hanno alcuna indicazione che la #Russia abbia intenzione di usare armi atomiche i… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - ubernograzie : ABUSIVISMO E LAVORO NERO, 'IMPRESE A RISCHIO': IN ABRUZZO AL VIA 'SEGNALAZIONI ANONIME' | Ultime notizie di cronaca… - OnijiR : RT @PearlJamOnline: ? Un mese esatto al concerto dei @PearlJam all’@AutodromoImola! ?? Prima del gruppo di Seattle, saliranno sul palco i… - Giulia67837906 : RT @DmitryEvic: Seguo da lontano qualche TV italiana..mi sembra che siano molto tristi delle ultime notizie dall'Ucraina. Tranquilli se non… -

Il Sole 24 ORE

... dietro a "As It Was" di Harry Styles, 8,5 milioni di ascolti in tutto il mondo nelle...iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti le...L' Italia affronta stasera a Londra l' Argentina nella Finalissima 2022 , che assegna la coppa dei campioni Conmebol - Uefa. Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali titolari. Il tridente sarà ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 18.391 nuovi casi (-18% in 7 giorni) e 59 vittime Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione che aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard e quest'ultima ha scelto Twitter per pubblicare una dichiarazione in cui si è detta delusa a ...Amaro l'addio alla maglia azzurra di Giorgio Chiellini per l'ultima volta in campo con la Nazionale: "Argentini troppo forti per noi soprattutto in questo momento - ammette ai microfoni della Rai il ...