Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 645 contagi e 5 morti A Roma 1 621 casi

Sono 2.645 i contagi registrati oggi, 2 giugno, nel Lazio dove si riportano anche 5 morti. Nello specifico, secondo i dati Covid della regione, "oggi su 5.175 tamponi molecolari e 14.789 tamponi antigenici per un totale di 19.964 tamponi, si registrano 2.645 nuovi casi positivi (156), sono 5 i decessi (+3), 556 i ricoverati (-5), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.621". Ecco i casi nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 609 i nuovi casi e 2 i decessi nelle Ultime 24h. Asl Roma 2: sono 596 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ...

