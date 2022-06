Ultime Notizie – Confindustria Nautica presenza nuova piattaforma Jobsearch (Di giovedì 2 giugno 2022) Jobsearch è il nuovo servizio di Confindustria Nautica per le aziende associate nato per rispondere all’esigenza di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro nella filiera Nautica, settore d’eccellenza del Made in Italy in tutti i suoi segmenti, dalla produzione di superyacht, alla piccola Nautica, dall’accessoristica e componentistica fino ai servizi e alle attività turistiche ad esso legate. Un settore che necessita sempre più di manodopera specializzata e che oggi già impiega complessivamente 24.000 addetti diretti e oltre 180.000 nell’intera filiera (Fonte: “La Nautica in Cifre”). Jobsearch nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda di specifiche professionalità di interesse degli operatori della filiera Nautica e l’offerta di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022)è il nuovo servizio diper le aziende associate nato per rispondere all’esigenza di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro nella filiera, settore d’eccellenza del Made in Italy in tutti i suoi segmenti, dalla produzione di superyacht, alla piccola, dall’accessoristica e componentistica fino ai servizi e alle attività turistiche ad esso legate. Un settore che necessita sempre più di manodopera specializzata e che oggi già impiega complessivamente 24.000 addetti diretti e oltre 180.000 nell’intera filiera (Fonte: “Lain Cifre”).nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda di specifiche professionalità di interesse degli operatori della filierae l’offerta di ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - DanyRoss70 : RT @junews24com: Koulibaly Juve, valutazioni in corso: i bianconeri studiano due soluzioni - - junews24com : Koulibaly Juve, valutazioni in corso: i bianconeri studiano due soluzioni - - CorriereCitta : Fiumicino, furti al duty free e abusivismo selvaggio allo scalo: oltre 6.000 euro di multe - UBrignone : RT @tempoweb: #Meloni e lo schiaffo al #governo dei “migliori”: non ci meritiamo gente come #Speranza e #DiMaio #covid19 #fratelliditalia #… -