UFFICIALE | Sabatini lascia la Salernitana Il comunicato del club

(Di giovedì 2 giugno 2022) Nel giro di poche ore si consuma il divorzio tra lae il direttore sportivo Walter. Le ultime notizie Dopo i rumors arriva l’ufficialità: Walterla. La notizia è confermata dai canali ufficiali del. ?? L’U.S.1919 e il D.S. Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttorele migliori fortune professionali.— US1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022 Ilarriva in una giornata di grandi smottamenti nelcampano, con Iervolino e ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato… - marcoconterio : ?? Già ufficiale il divorzio tra #Salernitana e Walter #Sabatini. 'L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo… - sportface2016 : +++#Salernitana, ufficiale: Walter #Sabatini lascia a sorpresa il club campano+++ - Sportitalia_it : ??È ufficiale la rottura tra la #Salernitana e #Sabatini #SerieA - aangariswant : RT @pasqualinipatri: UFFICIALE – Salernitana, Walter Sabatini lascia il club: il comunicato -

Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022 - 2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l'impegno ...... come annunciato dal club stesso in una nota: ' L'U. S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione ...Di seguito il comunicato ufficiale del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.(ANSA) - SALERNO, 02 GIU - È ufficiale la separazione tra Walter Sabatini e la Salernitana. La società ha confermato con una nota le ...