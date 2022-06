UFFICIALE Roma | rinnovato il contratto di Bruno Conti | il comunicato

(Di giovedì 2 giugno 2022) Lanon si separano e proseguono il loro rapporto lavorativo insieme: ile la, un amore indissolubile. Tramite un, il club giallorosso ha annunciato il rinnovo didella bandiera della società. IL– «L’ASè lieta di comunicare chehail propriocon il Club, dove si occuperà del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla U14 alla U10. “Ringrazio il direttore Vergine e più in generale la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti”, ...

ROMA Era nell'aria ma ora è ufficiale: Bruno Conti ha rinnovato il contratto con la Roma. A comunicarlo il club giallorosso: «L'AS Roma è lieta di comunicare ...Ecco le parole di Bruno Conti, al sito ufficiale della Roma, dopo il rinnovo del suo contratto con i giallorossi Bruno Conti, campione d'Italia e campione del mondo, ha rinnovato il suo contratto con ...