Ufficiale | Pozzecco nuovo allenatore della Nazionale di basket

(Di giovedì 2 giugno 2022) Gianmarcoè ilctitaliana di. Dopo il divorzio da Meo Sacchetti sarà quindi l'ex coach di Fortitudo Bologna e Dinamo Sassari, in questa stagione vice di Ettore Messina all'Olimpia Milano, ilcommissario tecnico dell'Ital. Ilct, fa sapere la Fip, sarà presentato domani, venerdì 3 giugno, all'Hotel Principe di Savoia di Milano ed esordirà sulla panchina azzurra il prossimo 25 giugno a Trieste nell'amichevole contro la Slovenia.Per il primo impegno, invece, bisognerà aspettare il 4 luglio, quando l'Italia sfiderà i Paesi Bassi nell`ultimo matchprima fase di qualificazione al Mondiale 2023. Sarà poi un agosto fitto di impegni per ...

Ed invece sono bastate 48 ore perché ormai era diventato il classico segreto di Pulcinella e la nominadi Gianmarcoa CT dell'Italbasket non ha preso in contropiede nessuno. Anzi, ...Cambio nella panchina della nazionale italiana di pallacanestro:è il 22esimo allenatore e sostituisce il suo predecessore Meo ...La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica con Gianmarco Pozzecco, che da ...Esordirà in panchina il 25 giugno a Trieste contro la Slovenia La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica con Gianmarco Pozzecco, che da oggi ...