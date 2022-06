UFFICIALE Il Tottenham non riscatta Gollini | il portiere torna all’Atalanta

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilha comunicato che non riscatterà ilIl, attraverso una nota, ha comunicato che non riscatterà Pierluigi. Ilfarà così ritorno. IL COMUNICATO – «Confermiamo l’addio di Pierluigidopo la conclusione del periodo in prestito d. Ilci ha raggiunto lo scorso luglio per tutta la stagione 2021/22 e ha collezionato 10 presenze con i nostri colori. Ringraziamo Pierluigi per il suo servizio e gli auguriamo ogni bene per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

