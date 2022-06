Ucraina, Zelensky accusa Mosca: 'Ha deportato 200mila bambini in Russia' (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo Volodymyr Zelensky, la Russia ha deportato oltre 200.000 bambini ucraini dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino ha accusato il Cremlino di perseguire una "coerente politica criminale ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo Volodymyr, lahaoltre 200.000ucraini dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino hato il Cremlino di perseguire una "coerente politica criminale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - GiovaQuez : Santoro: “Putin vuole essere considerato come potenza e non da Zelensky”. Mi sembra giusto procedere a riconoscimen… - MediasetTgcom24 : Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue… - 17RobertoBrigan : RT @strange_days_82: Strepitoso intervento di Santoro. La balla dei bambini violentati.?????????????? #controcorrente #Santoro #guerra #Zelensky #… - SemplicementeGL : RT @a_lambardi: 'Questi difensori, Zelensky diceva che abbiamo l'esercito. Ma hanno loro bombardato e per primi' Una donna di #Mariupol ha… -