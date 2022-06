Ucraina, Uk fornirà lanciamissili a Kiev. Stoltenberg: «Nato pronta a difendere i suoi alleati» – Il live blog (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel 99esimo giorno della guerra in Ucraina la Gran Bretagna ha annunciato che fornirà a Kiev sistemi missilistici M270 a lungo raggio «per difendersi dagli attacchi della Russia». La decisione è collegata a quella degli Stati Uniti, che hanno annunciato l’ok alla fornitura del sistema Himars, acronimo di “High mobility artillery rocket system”, ovvero camion in grado di lanciare fino a sei missili con gittata di 70 chilometri. Intanto nella giornata nazionale dei bambini il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha deportato 200 mila minori durante la guerra. Mentre Jens Stoltenberg ha detto che la Nato è «pronta a difendere i suoi alleati». 12.00 – Merkel: «Dalla Russia una barbara aggressione, l’Ue resti unita» Dopo ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel 99esimo giorno della guerra inla Gran Bretagna ha annunciato chesistemi missilistici M270 a lungo raggio «per difendersi dagli attacchi della Russia». La decisione è collegata a quella degli Stati Uniti, che hanno annunciato l’ok alla fornitura del sistema Himars, acronimo di “High mobility artillery rocket system”, ovvero camion in grado di lanciare fino a sei missili con gittata di 70 chilometri. Intanto nella giornata nazionale dei bambini il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha deportato 200 mila minori durante la guerra. Mentre Jensha detto che laè «». 12.00 – Merkel: «Dalla Russia una barbara aggressione, l’Ue resti unita» Dopo ...

